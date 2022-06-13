Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da polise saldıran HDP'lilere tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşte, bebek katili Abdullah Öcalan lehine slogan atıp, polise saldıran HDP'lilerden yargı önünde hesap sorulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada katılımcılara hitap etti.

Türkiye'nin terör ile mücadelesi kapsamında sınır ötesinde devam eden operasyonların başarısına değinen Erdoğan, dün İstanbul'da toplanan HDP'li vekillerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atmalarını, polise saldırılarını hatırlattı.

Sert sözlerle olayı kınayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bölücü uzantıları..."

"Bölücü örgütün uzantılarının İstanbul’da ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları, provokasyondan öte kalleşliktir, namuzsuzluktur, kanı bozukluktur.

"Dokunulmazlık teröristi övme hakkı vermez"

Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme, güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı vermez.

Erdoğan'dan İstanbul'da polise saldıran HDP'lilere tepki VİDEO





"Bedelini ödeteceğiz"

Dünkü alçaklığın failllerine bunun bedelini yargı önünde muhakkak ödeteceğiz. Kim ne derse desin, hangi çirkefliği yaparsa yapsın Türkiye, terörle mücadelesini zafere ulaştıracaktır."