Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü için bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, İletişim Başkanlığı'nın hesabından paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"BİZLERE EŞSİZ BİR MİRAS BIRAKMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajı:



Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve kararlılığının destanı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 104’üncü yıl dönümünü kutluyorum. 12 Mart 1921 tarihi, sadece bir marşın kabulü değil; aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ve hürriyet mücadelesinin sembolüdür.



Merhum Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin duygularını ve özlemlerini kaleme dökerek, bizlere eşsiz bir miras bırakmıştır. Sadece bir şair değil, aynı zamanda bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan yurtsever olan merhum Akif, tarihin en karanlık günlerinde, kalemiyle milletimizin özgürlük mücadelesine destanlar yazmış; milletin cesaretini artırmış, moral kaynağı olmuştur.

"İSTİKLAL MARŞI RUHUNU, MERHUM AKİF'İN İDEALLERİNİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu metinlerinden ve medeniyet birikimimizin en güzel yazılı ifadelerinden olan İstiklal Marşı, Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilinç gibi değerlerini en veciz şekilde özetlemektedir. Bu düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de Asım’ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı’nın ruhunu ve Merhum Akif’in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz.

"VATANDAŞLARIMI EN KALBİ DUYGULARIMLA SELAMLIYORUM"