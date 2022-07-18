Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecine şartlı onay verildiğini ve şartların yerine getirilmemesi durumunda sürecin durdurulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına çıktı.

Erdoğan burada Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, iki ülkeye şartları sunduklarını ve bu şartların yerine getirilmemesi durumunda süreci durduracaklarını söyledi.

"Şartılı onayımızı sunduk"

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"NATO'nun genişlemesi politikasında ülkemizin hassaaiyetleri çerçevesinde kesin bir tavır ortaya koyduk. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin başlaması için getirdiğimiz şartların üzerine şartlı onayımızı üye ülkeler ile paylaştık.

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"Adım atılmazsa süreci durdururuz"

Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek üzere adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak isterim.

"Bu konuda duruşumuz çok nettir"



Muhalefetin ne dediği biz iktidarda olduğumuz sürece bizi bağlamaz. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini börüyoruz. Bu konuda duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir."

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı üçlü muhtıranın 10 maddesi;







