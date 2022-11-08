İsveç Başbakanı Kristersson'a imzalanan üçlü mutabakatı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi güvenlik kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz." dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Türkiye'ye geldi.

Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider daha sonra baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce terörle arasına mesafe koymadığı için NATO'ya üyelik konusunda Türkiye'den veto yiyen İsveç'e bir kez daha hatırlatma yaptı.

"Güvenlik kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz"

İsveç'in kendi kaygılarını düşürken Türkiye'nin de düşündüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ndeki üçlü mutabakatın önemine vurgu yaptı.

"İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi samimi temennimizdir" diyen Erdoğan, "Finlandiya'nın da dahil olduğu daimi ortak mekanizmanın ikinci toplantısı düzenlediğinde daha olumlu bir tablo ile karşılaşmayı ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e: Güvenlik kaygılarımız giderilmeli VİDEO

"40 bini aşkın vatandaşımızı teröre kurban verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Görüşmelerimizde ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye yönelik ortak iradelerimizi belirledik. Bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının her daim destekçisi olmuştur. Bu nedenle Madrid'de iki ülkenin katılımına onay verdik. Türkiye, PKK, YPG/PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadele ediyor. Bu örgütlerin hain saldırılarında 40 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik.





"Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi samimi temennimizdir"



İsveç, kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz. Yeni İsveç hükümetinin üçlü muhtırayı uygulama taahhütlerini vermesinden memnuniyet duyduk. Terör örgütlerinin İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi engellenmelidir. Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi samimi temennimizdir. Finlandiya'nın da dahil olduğu daimi ortak mekanizmanın ikinci toplantısı düzenlediğinde daha olumlu bir tablo ile karşılaşmayı ümit ediyorum. İsveç ile ikili ilişkilerimizi her alanda gerliştirmek istiyoruz. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene rekor kırdı."

"Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene rekor kırdı"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın açıklamasındaki diğer ifadeleri şu şekilde:

Finlandiya'nın da dahil olduğu daimi ortak mekanizmanın ikinci toplantısı düzenlediğinde daha olumlu bir tablo ile karşılaşmayı ümit ediyorum. İsveç ile ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene rekor kırdı.

"Bülent Keneş adlı teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için önem arz ediyor"

Özellikle yapmış olduğumuz görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu. İade edilecek teröristlerin rakamları 30 olması 100 olması tartışılabilecek konular. 4 tanesi deport edildi. Bülent Keneş adlı teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için önem arz ediyor.

"İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz"

İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. YPG/PKK ile ilgili teröristler var. Biz 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik. NATO'nun en önemli görevi terörle mücadeledir. Şu anda gerek İsveç gerek Finlandiya, bu teröristlerin PKK paçavralarıyla dolaşmalarını gördüğümüz zaman vatandaşımız bunun hesabını bize soruyor. 'Bunları görmüyor musunuz?' diyorlar.

"Halkımızın karşısına rahat çıkabilmemiz lazım"

NATO'daki dostlarımızla dayanışma içerisinde olmamız lazım. Bu teröristleri ülkelerinde barındırmamaları gerekiyor. Birçok Avrupa ülkesinde teröristler cirit atıyor. Almanya'da Hollanda'da, Fransa'da yaşamlarını sürdürüyorlar. Önümüzdeki temmuz ayına kadar bir süre var, haziran ayında da Türkiye'de bir seçim söz konusu. Bu seçimlere hazırlanırken halkımızın karşısına çok rahat çıkabilmemiz lazım."