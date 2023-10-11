Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması: Kapımız herkese açık AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salondan ayrılırken kendisine yöneltilen ittifak sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "İyi Partiye de kapımız açık" dedi.

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Siyaset arenasında gündem oldukça yoğun.

Grup toplantılarında da gündem maddeleri hem seçim hem de dünyada yaşanan gelişmeler oluyor.

Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

"Mücadeleye katılmak isteyenlere kapımız açık"

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere de değindi.

İttifaka ilişkin de konuşan Erdoğan, "İnşallah Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacak, gelecek nesillere armağan edeceğiz. Ülkesinin ve milletinin bekası, istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese Cumhur İttifakı'nın kapısının, tabii ortaklarımızın da rızası şartıyla açık olduğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

"İyi Parti'ye de kapımız açık"

Ardından salondan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bir ittifak çağrınız oldu. İyi Parti’ye mi yönelikti?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan da, "Kapımız herkese açık, İyi Parti'ye de aynı şekilde." yanıtını verdi.