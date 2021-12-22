Evinin önündeki ayakkabılarla gündeme gelerek bir kesimin hedefi olan ve düşen döviz kuruna karşı alım fırsatı açıklaması yapan Durmuş Yılmaz'ı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beyni sulanmış" dedi.

Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ve yeni döviz planına dair açıklamaları, piyasalarda olumlu etkiye neden oldu.

Doların 18 bandından 12'ye gerilemesiyle birlikte, çok sayıda kişi dövize yönelik yorum ve eleştirilerde bulundu.

Aynı akşam eski Merkez Bankası Başkanı İyi Partili Durmuş Yılmaz, Halk TV'de katıldığı canlı yayında doların düşmesinin alım fırsatı olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bugün gerçekleşen grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin kur üzerinden saldırıya uğradığı süreçte yüzü gülenlere seslendi.

"BUNLARIN BEYNİ SULANMIŞ"

Yeni sistemle oyunun bozulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün çıkmış birisi, 'kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en kısa zamanda verecek. Bu sözün tercümesi, kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ve ekonominin kurallarıyla ilgisi olmayan seviyelere çıkmasını dilemektir, hatta teşvik etmektir. Tabi bunlarla ilgili BDDK, yargı yolunu açtı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyi Partili Durmuş Yılmaz'a: Beyni sulanmış VİDEO



"EVİNİN KAPISINDAKİ AYAKKABILARLA OYNAYANLARLA BERABER YÜRÜRSÜNÜZ"

Daha önce eşinin başörtüsü ve evinin kapısındaki ayakkabılar nedeniyle de bir kesimin hedefi olan Durmuş Yılmaz'a beraber yol yürüdüğü kişileri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. MB'nin başında da olsanız, evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla beraber yola yürürsünüz.



Size bu dönemlerde arka çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Sizin buna ne aklınız yeter ne gücünüz yeter. Bir insanın kendi ülkesine bu derece düşman kesilebilmesi için ya aklını ve vicdanını kiraya vererek ihanet çukuruna düşmesi ya da aklı ve vicdanını tamamen satması gerek. Her zaman söylediğimiz gibi bu muhterisleri kendi kinleriyle başbaşa bırakıp biz kendi işimize bakacağız." ifadelerini kullanarak aynı kişilerin yüzlerinin düştüğünü aktardı.

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan dolar yorumu