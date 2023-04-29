Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İzmir mitinginde muhalefete fıkralı gönderme Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa etrafında aynı renk ayakkabı giyen arkadaşların konu edildiği bir fıkra anlatarak muhalefete yüklenirken, "Kimse kendi ayağına ayakkabısına sahip çıkmıyor. Herkesin ayakkabısı ortaya düşmüş durumda." dedi.

AA

14 Mayıs seçimine kısa süre kala AK Parti İzmir'de gövde gösterisinde...

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın iki günlük aranın ardından tekrar sahaya indiği miting tarihi bir kalabalığa şahitlik etti.

Sahneye çıkan Cumhurbaşkanı, coşkulu kalabalığa seslendi.

Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı.

Muhalefete masa göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete masa metaforlu bir fıkra ile yüklendi.

Aynı renk ayakkabı ile bir masa etrafında oturan arkadaşların konu edildiği fıkrayı anlatan Erdoğan şöyle konuştu:

"Masanın altındaki tüm ayaklar aynı gözüküyor"

"Bir grup arkadaş ayakkabı ustasına gidip toplu sipariş vermiş. Usta da bunlara aynı renkte ayakkabılar yapmış. Siparişi alıp bir kahvehanede bir masanın etrafına oturmuşlar. Bakmışlar masanın altındaki tüm ayaklar aynı gözüküyor.

"Sopayı yiyen off diye sıçrayıp kenara çekilmiş"

Eyvah ayaklarımız karışmış diye telaşlanmışlar. Yan masadan birinden yardım istemişler. Adam sopayı eline almış. Başlamış ayaklara teker teke vurmaya ayağına sopayı yiyen off diye sıçrayıp kenara çekilmiş.

"7'li masanın durumu da aynen buna benziyor"

Hepsi de ayaklarımızı bulduk diye sevinmişler 7'li masanın durumu da aynen buna benziyor. Kimse kendi ayağına ayakkabısına sahip çıkmıyor. Herkesin ayakkabısı ortaya düşmüş durumda. Amam milletimiz bunlara 15 gün sonra sandıkta mesajını verecek. "