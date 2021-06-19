Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de HDP binasına yönelik saldırı hakkında "Failin ilişkileri ortaya çıkartılarak en ağır cezayı alacağına inanıyorum" dedi.

AK Parti Antalya İl Teşkilatı'ndaki programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de HDP binasına yönelik yapılan saldırı hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Türkiye her tuzağı bozarak yoluna devam ettikçe saldırıların mahiyeti de değişiyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vesayetle, darbeyle yapamadıklarını daha sofistike yöntemlerle gerçekleştirmek için her yolu deniyor. Emekli amirallerin şu anda hesapları soruluyor, sorulacak. Siz bu tür yanlış yollara saptıkça bu ülkenin yargısı bunların hesabını sizlere soracaktır. Ben İzmir'deki son saldırıyı da aynı çerçevede görüyorum.

"EN ŞİDDETLİ KINIYORUZ, FAİLİN TÜM İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKARILACAKTIR"

Saldırılarda en çok kayıp veren siyasi parti AK Parti'dir. Çeşitli örgütlerin saldırılarında güvenlik güçlerimizden ve vatandaşlarımızdan şehit olanlar, yaralananlar da olmuştur. Bugün ortalığı ayağa kaldıranlardan tek ses çıkmadı. Biz bunlar gibi değiliz. Olmadık, olmayacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Failin ilişkileri ortaya çıkartılarak en ağır cezayı alacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki HDP binasına saldırı hakkında açıklama

