Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere: Maşallah

İzmir’de Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydandaki kalabalığı görünce, "Maşallah, maşallah.. Bu ne güzellik böyle" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de 99 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Binlerce İzmirlilerin katıldığı tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da heyecanlandırdı.

“MAŞALLAH, BU NE GÜZELLİK”

Kalabalık meydanı gören Erdoğan, “Maşallah, maşallah… Bu ne güzellik böyle.” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın konuşması sırasında sık sık sloganlar da atıldı.

“MAĞDURİYETLERİ ORTADAN KALDIRMA İMKANINA SAHİBİZ”

Erdoğan’ın konuşmasından diğer satır başları şu şekilde:

“Bizde laf ola beri gele yok. Biz söz verdik mi verdik. Zamanında da deprem konutlarını teslim ettik. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı Altay ve Altınordu takımları birlikte kullanacak. Afetlerin önüne geçemeyiz ama devlet olarak vatandaşımızın mağduriyetlerini ortadan kaldırma imkanına sahibiz.

Düşman İzmir'den denize döktüğümüzde milletçe bayram yaptık. İzmir vatan topraklarına uzanan elleri kırma ve istikbalimizin önünü açmada tarihi öneme sahiptir.

“CHP DÖNEMİNDE YÜZDE 7500 FAİZİ GÖRDÜK”

CHP'nin iktidarda olduğu dönemde gecelik yüzde 7500 faizleri gördük. Bu ülke onların döneminde işsizliğin can yaktığı günleri yaşadı. Bu ülke onların döneminde, elinde avucunda ne varsa tefecilere kaptırdı. Biz onlardan işte böyle bir ülke devraldık.

Cumhuriyetimizin değerlerini çatıştırmaya çalışanların oyunlarını biz bozduk. Türkiye'nin her ferdini kucaklayan bu atılımımızın rahatsız ettiği bazı çevreler durmadı.”