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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jandarma Teşkilatının 183'üncü yıl dönümü paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
    • 14.06.2022 - 19:24
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jandarma Teşkilatının 183'üncü yıl dönümü paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

    Jandarma Genel Komutanlığının yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Yıl dönümünü tebrik ediyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

    "Devletimizin en köklü kuruluşları arasında yer alan, ülkemizin her bir tarafında fedakarca hizmette bulunan Jandarma Genel Komutanlığımızın 183. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

    Teşkilatımızın aziz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Jandarma Teşkilatının 183 üncü yıl dönümü paylaşımı #1


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