Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havaalanı değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şartlar sağlandığı takdirde, Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşündüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kıldı.

Erdoğan namazın ardından camidekilere hitap ederek bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı daha sonra cami çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KABİL HAVAALANI AÇIKLAMASI

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Egemen, emperyalist güçler Afganistan'da ilk defa böyle bir sorun üretmiyor. Afgan halkı dirayetiyle, iradesiyle bu emperyal güçlere karşı mücadelesini verdi.

Daha sonra bu emperyal güçler tekrar Afgansitan'a girdiler ve 20 yıldır oradalar. Bizde Afgan kardeşlerimizin yanında yer aldık.

Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz.

AZERBAYCAN'IN KIBRIS'I TAMIMASI

(Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması) Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz.

Artık 'Kuzey-Güney' demek istemiyoruz, artık Kıbrıs Türkü diyoruz, olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz."



