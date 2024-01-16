Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlar genişleyerek sürecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, terörle mücadelede operasyonların genişleyerek devam edeceğini belirtti.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1 buçuk aylık aranın ardından yoğun gündemle toplandı.

Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın kabine sonrası yaptığı açıklamalardan önemli ayrıntılar..

Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.



Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık.Sadece son 5 günde Suriye ve Irak'taki hava harekatlarımızla 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi.



Emniyet ve jandarma birimlerimizin operasyonlarında yılbaşından bu yana terörle iltisaklı 465 kişi gözaltına alınmıştır.



Güvenlik birimlerimize, yanında, yöresinde, arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik.



Milli İstihbarat Teşkilatımız, 12 Ocak'tan bu güne kadar terör örgütüne ait toplam 60 kritik alt yapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir

Birilerinin "teröristan" kurma hesabı bozuldu

Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir.



Bölücü terör örgütü PKK'ya silah, mühimmat, eğitim ve himaye desteği sağlayarak palazlandırma girişimleri hız kazanmıştır.

Geriye dönüş asla söz konusu olamaz

Sınır ötesi harekatlarımız, Türkiye'yi düzensiz göç dalgası üzerinden, iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır.



Sınırlarımız ötesindeki askeri mevcudiyetimiz vatanımızın güvenliği vatandaşımızın huzuru için hayati öneme sahip. Bundan geriye dönüş asla söz konusu olamaz.



Türkiye, başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını çok açık ve net göstermiştir.



Emperyalistlerin, Irak ve Suriye'de bir 'teröristan' kurma planları masada oldukça, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz

Operasyonlar, genişleyerek devam edecek

Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız.



Terör eylemlerinin kaynağı durumundaki Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar bu bölgedeki harekatlarımız sürecektir.



Suriye'de, Tel Rıfat'tan Aynularab'a, Haseke'den Münbiç'e kadar sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız.



Haritaları değiştirmeyi sürekli gündemde tutanların, bölgemize yeni Sevr dayatmasında bulunanların hesabını alt üst etmiştir.



Madem bize verilen sözler yerine getirilmiyor, öyleyse Türkiye'nin kendi güvenliği için gerekli tedbirleri almasına kimse itiraz edemez.

Ya yanımızdasınız ya da karşımızda

'Üç beş oy daha fazla alacağız' diye bölücü örgütün muhiplerini kırmızı halıyla karşılayanlar, elbette bu yaptıklarının hesabını sandıkta vereceklerdir.



Söz konusu terörle mücadele, ülkemizin bekası, huzuru ve güvenliği olduğunda herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda. Bu işin ortası, gri alanı yoktur.

Gündemizde sadece Türkiye, eser ve icraat var

Cumhuryetimizin 100. yaşını kutladığımız dönemde hortlatılmaya çalışılan rejim tartışmasınındaki niyet gayet açıktır. Türkiye'yi asıl gündeminden kopartıp, kendi içine kapatarak, bölgesinde ve dünyada artan etkinliğini kırmaya yöneliktir. Türkiye'yi tekrar emperyalistlerin boyunduruğu altına almak isteyenlerin tezgahına gelmeyeceğiz. Suni gündemlerle vaktimizin ve enerjimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Dayatılan gündemlerin değil hayallerimizin peşinden koşacağız. Gündemizde sadece Türkiye, eser ve icraat var. Mazluma el uzatma, düşenin elinden tutma var.

Hedeflerimize bağlı kalarak büyümeye inşallah devam edeceğiz

Biz işimize bakıyoruz. Gece gündüz demeden Türkiye Yüzyılı'nın inşaası için koşturuyoruz. Bu anlayışla kabine olarak eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma, şehircilik, kültür sanattan dış politikaya, aileden gençlik ve spora geniş yelpazede programımızı adım adım hayata geçiriyoruz. İnşallah 31 Mart seçimini demokratik olgunlukla Türkiye Yüzyılı gündemiyle yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizde ortaya çıkan sıkıntıların yansımalarıyla boğuştuğumuz yılı geride bıraktık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca küresel büyümenin düşük seviyelerde gerçekleşmesi ve buna bağlı kayıpların artması bekleniyor. Biz kendi hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak büyümeye inşallah devam edeceğiz. Her küresel kriz Türkiye'nin önüne üst sıralara çıkma konusunda yeni fırsatlar getirmektedir. Önümüzdeki yıllar için büyüme oranlarımızı hep beklentilerinin üzerinde tutacağımıza inanıyorum. Bu arada hükümet programlarımızda vatandaşlarımıza taahhüt ettiğimiz yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz.

Tarihimizin en yüksek istihdam seviyesini yakaladık

Sadece ulaştırmada halen inşası süren 26 ayrı yol, raylı sistem, hava limanı ve uydu projesinin ülkemize kazandıracağı değeri muhalefetin bizi çekmek istediği içi boş tartışmalarının tamamına değişmeyiz. Üzerine en çok titrediğimiz husus istihdamda 32 milyon kişiyle tarihimizin en yüksek seviyesini yakaladık. Yüzde 9'a düşürdüğümüz işsizliği daha da aşağılara çekmemiz gerekiyor. İşverenlerimiz ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünü, kendi işyerinde yetiştirme imkanını daha esnek şartlarda kullanabileceklerdir. 6 Şubat sonrası deprem bölgesindeki işyerlerinin bu kurs ve programlarla ilgili yükümlülüklerini zaten kaldırmıştık. Aynı şehirlerimizdeki kurs ve programların 2024 yılı için işveren yükümlülük süresi 1 kat, istihdam taahhüdü ise yüzde 30 olarak uygulanacak. Amacımız depremden etkilenen şehirlerimizdeki işgücü piyasasının bir an önce toparlanmasını temin etmektir. Depremde hayvanları telef olan vatandaşlarımızın zararlarını karşılıyoruz.

Enflasyonla doğru olmayan tamahkar anlayışı ortadan kaldırmalıyız

En çok yoğunlaştığımız alanlardan biri de hayat pahalılığı ve enflasyona karşı verdiğimiz mücadeledir. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Ürettiği ve sattığı malın, verdiği hizmetin enflasyonla doğru olmayan tamahkar anlayışı ortadan kaldırmalıyız.

Emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz

Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini düzeltmek için canla ve başla çalışıyoruz. İşçi, memur ve emekli maaşlara yaptığımız zamlarla bunu kısmen sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarındaki yaptığımız hesaplarla 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emeklilerimiz de 5 bin lirayı aldı. Emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. 2004 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 498,25, SSK ve Bağkur'da yüzde 37,57 artış oldu. Bu artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlığı gördüğümüz için birbirine yakınlaştıracak adım atıyoruz. SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor. Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağkur emeklileri farkı alacakları için dengesizlik giderilecektir. Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz. 200 milyar liralık ilave kaynağı emeklilerimizin istifasedesine sunmak istiyoruz. Tüm bu artışların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

2024'ü emekliler yılı ilan ediyoruz

2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun.

Dış ticaret açığında gözle görünür kapanma var