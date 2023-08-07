Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine ardından yaptığı açıklamada enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşeceğini ifade ederek, "Yeni ekonomik kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor.'' dedi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15.10'da başlayan toplantı 3 saat 20 dakika sürdü.

Toplantıda ele alınan konuların başında dış politikanın önde gelen başlıklarından biri olan Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Revant için 82,50 TL olarak belirlendi." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Kocaeli Derince Limanı mevkiinde meydana gelen patlama nedeniyle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemiz için eser ve hizmet üretmeyi sürdürüyoruz. Milletimize hizmetten başka hiçbir gaye gütmedik. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, 'Zaman bizden yanadır' diyerek yolumuza devam ediyoruz.

Türkiye asırlar sonra ilk defa küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir. Hükümet olarak bu kutlu yürüyüşe liderlik edecek hazırlığa sahibiz. Devlet olarak bu hedefi gerçekleştirecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Tüm kazançlarımızın altında birlik ve beraberlik olduğunun farkındayız.

Ne zaman atağa kalksak, bin yıllık kardeşliğimize kast edildiğini görüyoruz. Gezi olaylarında 15 Temmuz hainliğine kadar birçok olayı akimete uğrattık. Milletimiz adım adım Türkiye Yüzyılı'na ilerlemiştir. Artık kimse bu oyunlara gelmiyor.

Bunun son örneklerinden biri Kemerköy Termik Santrali ile ilgili çalışmaları engelleme gayretleridir. Bu santral ülkemiz ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağlıyordu. Özelleştirme sonrası verimi yüzde 50'den fazla verimliliği arttı.

Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir.

Kömür çıkarılacak alanda kesilecek ağaçların kat kat fazlası farklı yere dikileceği ilgili kurumlar tarafından açıklanmıştır.

Tek gayesi ülkenin kalkınmasına takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz. Biz çevreci görünümlü marjinallere bakmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz. Buradan ana muhalefet liderinin başına sesleniyorum.

"Bir tane ağaç diktik diyemezler"

Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bunun rakamını açıklayın. Bir tane ağaç diktik diyemezler. Biz AK Parti olarak milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık.

Bunun son örneklerinden biri Kemerköy Termik Santrali ile ilgili çalışmaları engelleme gayretleridir. Bu santral ülkemiz ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağlıyordu. Özelleştirme sonrası verimi yüzde 50'den fazla verimliliği arttı.

Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir.

Kömür çıkarılacak alanda kesilecek ağaçların kat kat fazlası farklı yere dikileceği ilgili kurumlar tarafından açıklanmıştır. Tek gayesi ülkenin kalkınmasına takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz. Biz çevreci görünümlü marjinallere bakmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz.

Buradan ana muhalefet liderinin başına sesleniyorum. Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bunun rakamını açıklayın. Bir tane ağaç diktik diyemezler. Biz AK Parti olarak milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık.

Muhalefete tepki

Özellikle buradan bir kez daha sesleniyorum. Başarmamadanız, başaramayacaksınız. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek, fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır. Hiçbir program ortaya koymadan sadece insanlarımızın dertlerini istismar ederek, rüyalara dalanlar kabusla uyanmaya mahkumdur.

Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet sandıkta tescil eden iradeyi kabul etmiyor. Her gün yeni bir aday çıkıyor. Vergi uzmanı oldukları için matematiği çok iyi olduğu için 39 tane vekili o yavrucaklara verdikleri için eyvah yalnız kaldık diyorlar. Türkiye'nin en büyük talihsizliği, iş bilmez muhalefete sahip olmasıdır. Biz bugünkü sorunlara çözecek yarınlarımızı daha güçlü hale getirecek projeler için koşuştururken, kendi siyasi hırslarını düşünenler unutulmayacaktır.

"Enflasyonu tek haneye indireceğiz"

Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek hamdolsun son 11 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Şubat ayında aylık bazda azalan sanayi üretim endeksi hızlı bir şekilde toparlanarak mart ayında yüzde 5,5 oranında artış sağladı. Gelen öncü veriler diğer büyümenin ikinci çeyrekte de gücünü koruduğuna işaret ediyor. Büyüme ve ihracat rakamları deprem felaketi sonrası ekonomimizin beklenenden daha hızlı toparlandığını gösteriyor. Salgın, deprem ve seçimlerin yanı sıra küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen yakaladığımız bu ivmeyi inşallah kaybetmeyeceğiz.

Bir süredir tüm dünya ile birlikte bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomik kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR...