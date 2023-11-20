Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması Kabine sonrasındaki açıklamalarında Gazze'deki saldırıları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de yaşananlara tepki vermezsek yarın vaat edilmiş topraklar denilen işgalci fanatizmin kendi topraklarımıza uzanmasına engel olamayız" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Gündem başlıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan saldırılara da değindi.

Akan kanın durması için mücadeleye devam edileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Holokost utancı Avrupalı liderleri adeta esir almış" vurgusunu yaptı.

"Gazze'de yaşananlara tepki vermezsek..."

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İsrail'e ses çıkarmayanların yarın başka ülkelere söyleyecek hiçbir sözü olmayacağını da bastırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de yaşananlara tepki vermezsek yarın vaat edilmiş topraklar denilen işgalci fanatizmin kendi topraklarımıza uzanmasına engel olamayız" ifadelerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik geri kalan açıklamaları;

Türk özlenendir gözlenendir. Mazlum ve mağdurarın hamisidir. Türkiye tarihi misyonunu başı dara düşenlere yardım ederek gösteriyor. Türkiye olarak Gazze'de akan kanın durması için seferber olmuşken Batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip ediyoruz. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı modern savaş araçlarının tamamını kullanan İsrail ve onu destekleyenler, insanlık vicdanı nezdinde yargılanacaktır. Batılı kurum ve kuruluşlar Gazze'den yükselen feryatlara kulaklarını tamamen tıkadılar.

"Holokost utancı, Avrupalı liderleri adeta esir almış durumda"

İspanya gibi bir iki vicdan sahibi ülkeyi dışarıda bırakırsak Batılı kurum ve kuruluşlar Gazze’den yükselen feryatlara kulaklarını tamamen tıkadılar. Ateşkes sözcüğünü kullanmaktan bile çekinen bir ürkeklikle, daha doğrusu korkaklıkla karşı karşıyayız. Holokost utancı, Avrupalı liderleri adeta esir almış durumda. Batılı entelektüeller, basın kuruluşları, insan hakları örgütleri de aynı şekilde İsrail'i aklamanın peşinde. İsrail yönetimi holokostu, soykırıma varan katliamları kalkan olarak kullanıyor. Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz son seyahatte bir kez daha üzülerek şahit olduk.

"Bizim borcumuz yok ama onların hepsinin İsrail'e borçları var"

Hak bildiklerimizi birilerini rahatsız etse de cesaretle söylememizin sebebi işi budur. Bizim borcumuz yok ama onların hepsinin İsrail'e borçları vardır. Onlar borç ödüyorlar. Utanç veren olay Batılı ülkelerin katliamlarına kılıf uydurma konusunda İsrail ile sergilediği yalan kardeşliğidir.

İsrail'in antisemitik yaftası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir"

İsrail'in ne kadar uğraşırsa uğraşsın antisemitik yaftası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin geçmişinde böyle bir utanç lekesi göremezsiniz.



İsrail nükleer silaha sahip olduğunu açıkça ikrar ediyor ama Uluslararası Atom Enstitüsü herhangi bir inceleme başlatmıyor. İsrail'in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Euro 2024 hazırlık maçında Almanya karşısında tarihi bir galibiyet kazanan A Milli Takımı canı gönülden tebrik ediyorum. Hepimizi hem büyük bir sevinç hem de oynadıkları futbolun güzelliğiyle tarifsiz bir gurur yaşattılar.

"KKTC'deki kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum"

Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Türk dünyası olarak iş birliğimizi dayanışmamızı bir kez daha pekiştirdik. Geçen sene teşkilata KKTC'nin gözlemci üye olması tarihi bir adımdı. KKTC'deki kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum.

Ermenistan'a çağrı

Buradan bir kez daha Ermenistan'a Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı barış elini tutması çağrısında bulunuyorum.

"TOGG ile küresel rekabetteki yerimizi aldık"

Kazakistan dönüşü açılışını yaptığımız Ford Otosan fabrikası 3 bin 500 kişiyi istihdam sağlayan önemli bir yatırımdır.



Dünyanın 13. en büyük otomotiv üreticisi durumundayız. Ancak maalesef ülkemiz uzun yıllar kendi milli ve yerli markasına sahip değildi. TOGG ile küresel rekabetteki yerimizi aldık.

"TOGG şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı"

'Türk araba yapamaz', fabrikada üretim bandı yok', 'bu araç satılmaz' diyenleri, bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini garaja mahkum eden zihniyetin günümüzdeki uzantılarını hüsrana uğrattık. TOGG şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı. Üretim bandından inen ve teslim edilen araç sayısı günden güne artıyor. Bu yarışa nasıl isabetli bir zamanda dahil olduğumuz daha iyi anlaşılacaktır.

"11 Kasım'ı yine ülkemiz genelinde bir ağaçlandırma seferberliğine dönüştürdük"

Her yıl milli ağaçlandırma günü olarak kutladığımız 11 Kasım'ı yine ülkemiz genelinde bir ağaçlandırma seferberliğine dönüştürdük. 5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu tablo küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm insanlığın bekasını tehdit ettiği bir dönemde oldukça önemlidir. Her ilimizde 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları'nın kuruluşunu gerçekleştirdik.

"Ülkemize dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik ve sağlık sistemini kazandırdık"

Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihten tevarüs ettiği kerim devlet vasfına tam manasıyla ilk kez bizim dönemimizde kavuşmuştur. Kurucu kadronun hayallerini süsleyen, kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet özlemi, 21 yılda bir idealden çıkıp hakikate dönüşmüştür. Ülkemize dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik ve sağlık sistemini kazandırdık. Devletimizin şefkat şemsiyesi dışında hiçbir vatandaşımızın kalmaması için özel çaba harcadık.

"Her kim Türkiye'yi soydaşlarının derdine sırtını dönmekle itham ediyorsa gafildir"

Diğer alanlar gibi sosyal devlet uygulamalarında mevcutla yetinmiyor kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Darülaceze Sosyal Yaşam bunun en son örneğiydi.



Her kim Türkiye'yi soydaşlarının derdine sırtını dönmekle itham ediyorsa ya gafildir ya cahildir ya da yabancı güçler namına çalışan beşinci kol elemanıdır. Türkistan'dan Afganistan'a, Balkanlar'dan Afrika'ya kadar nerede gözü yaşlı, gönlü kırık kimse varsa Türkiye'nin şefkat eli oradadır.

"Döktükleri her damla kanın hesabını soruyoruz soracağız"

Terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz sürüyor. Yılbaşından bu yana bir kısmı elebaşı seviyesinde yaklaşık 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Döktükleri her damla kanın hesabını soruyoruz soracağız.

"Bir gece ansızın gelebiliriz ikazımız dün olduğu gibi bugün de geçerlidir"

Gerektiğinde yeni operasyonlarla bu alçak ve sinsi planları da sahiplerin başına geçirmekte kararlıyız. Bir gece ansızın gelebiliriz ikazımız dün olduğu gibi bugün de geçerlidir. Buradan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ordumuzu, emniyet birimlerimizi, istihbarat teşkilatımızı, güvenlik korucularını tebrik ediyor rabbim yar ve yardımcısı olduğunu diliyorum.

"Zonguldak açıklarında batan geminin bulunmasına yönelik arama çalışmalarımız devam ediyor"