Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı 3 saat 15 dakika sürdü.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde;

"150 MİLYAR LİRAYI DOĞRUDAN DESTEKLER AŞMIŞ BULUNMAKTADIR"

"Tüm vatandaşlarımıza artık 18 yaş üzeri herkese açılmış aşı randevularını hemen alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma çağrısında bulunuyorum.

150 milyar lirayı doğrudan destekler aşmış bulunmaktadır. Kullandırılan ve tüm ertelenen krediler ile 524 milyar liralık bir kaynağı harekete geçirdik. İhtiyaç sahibi, çalışan, üretici, yatırımcıya kadar kimseyi yalnız bırakmadık. Hem alım yaptığımız ürünlerin kapsamını genişlettik, çiftçimizin yüzünü güldürecek fiyatları açıkladık. Tarımda yaşanan kuraklık nedeniyle ortaya çıkacak muhtemel sıkıntılara karşı tedbirlerimizi aldık, alıyoruz.

Hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkileri desteklerimiz devam ediyor. Bu destekler sayesinde yem bitkileri ekim alanı 2,5 milyon hektara yükseldi. Hububat et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Ankara için çok önemli olan arıtma ve atık su toplama kolektörleri ile Kırıkkale sulaması ve Çankırı Dereçatı Barajı'nı hizmete açtık. Sahip olduğumuz bütüncül yaklaşım sayesinde dünya ve AB ülkeleri küçülürken biz 2020 yılını büyüme ile kapattık.



"TMO YEM HAMMADDE SATIŞINA DEVAM EDECEK"

Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği, uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına temmuzda devam edecek.

2020'ye oldukça iyi başladık. İlk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme performansı yakaladık. Büyümede dış talep ile iç talep arasında arzuladığımız dengeleme başlamıştır. İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler yıllık yüzde 20 büyümeye işaret ediyor. İhracatta her gün yeni bir rekora imza atarak ilerliyoruz. Aldığımız tedbirler ve ekonomik faaliyetlerdeki canlanma sayesinde 2 milyon 880 bin istihdam artışı sağladık. Bu rakam elbette yeterli değildir. İç gücü piyasalarını canlandırmak en temel önceliği sağlamaktır.

"EMEKLİLERİMİZİN MAAŞ VE İKRAMİYELERİNİ BAYRAM ÖNCESİ ÖDEYECEĞİZ"

Emeklilerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile emekli ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz. Türkiye ekonomisinin en sağlam alanlarından bir tanesi de kamu maliyesidir. Son derece güçlü bir bütçe performansı gösterdik. Vergi politikalarında gelir ihtiyacı ile vergi yükü arasındaki hassas dengeyi korumak için büyük özen gösteriyoruz.

"ESNAFIMIZIN TÜM KAZANÇLARINI VERGİ DIŞI BIRAKIYORUZ"

Ekonomi reform programımız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz. İstihdamın desteklenmesi, iş gücü maliyetlerin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Her bir işçi için işe alınan asgari ücretteki vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların vatandaşa yansımasını en aza inmesi için gerekli önlemleri aldık. Bugün mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken mazotta 73, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak suretiyle gelir vergisine yeni bir dilim ekledik.

"OECD ÜLKELERİ ARASINDA KDV ORANI EN DÜŞÜK ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

A'dan Z'ye her kesime yaptığımız düzenlemeleri burada saymakla bitiremeyiz. Yunanistan, Macaristan, Portekiz, Estonya, Şili gibi ülkelerde dolaylı vergi oranları çok daha yüksektir. Ülkemizde uygulanan vergi oranları ile OECD ülkelerinde vergi oranlarına bakıldığında bunun da yalan olduğu görülecektir. Gelir Vergisine ilişkin en yüksek vergi oranını yüzde 40'a indirdik. Kurumlar Vergisini bu yıl yüzde 25, gelecek yıl yüzde 23 olarak uygulayacağız. 2023'te de yüzde 20 seviyesine indiriyoruz.

OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ülkelerden biriyiz. Ortalama KDV oranımız yüzde 14'e geriliyor. Vergi geliri üretemediğimizi söylüyorum. Kamu gelirlerinin yaklaşık yüzde 84'ü vergi gelirlerinden toplanıyor. Bütçe harcamamızın yüzde 72'sini vergi gelirlerinden karşılıyoruz. Vergi gelirlerimizi sürekli arttırıyoruz. Kayıt dışılığının azaltılması, vergi ile hizmetlerimiz için çok önemli reformları hayata geçirdik.

"ÖNÜMÜZDEKİ EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİ YÜKSEK ENFLASYONDUR"

81 ilde 1050 vergi dairesinde hizmet sunulan işlemlerin neredeyse tamamı elektronik ortamlarda yapılıyor. Yılda 150 milyon beyanname elektronik ortamda işlem görüyor. Bakanlıklar, bankalar ve SGK gibi, sayısı 100'ü aşan farklı kaynaktan bilgi alan Gelir İdaremiz bu bilgileri güncelleyerek vergi işlemi sisteminde kullanıyor.

Önümüzdeki en önemli sorunlardan biri yüksek enflasyondur. Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir. Enflasyona yol açan yapısal sorunların çözümüne güçlü bir şekilde odaklanmamız gerekiyor. Fiyat İstikrarı Komitesi'ni hayata geçirdik. Bir anda ortaya çıkabilen arz sıkıntılarına hızlı bir şekilde müdahale edilmesi şarttır. Enflasyon ataletini ortadan kaldırmak için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni hayat a geçirdik. Bu komite vasıtasıyla yapısal sorunlara hızlı, etkin, sonuç odaklı çözümler geliştirmeyi planlıyoruz. Reel sektörümüzde döviz açık pozisyonunu azaltıyor. Tüketimi teşvik eden, cari açığı arttıran finansman faaliyetlerinin azaltılması gerekiyor. Bu kapsamda gereken önlemleri aldık, almaya devam ediyoruz. Şirketlerimizin bilançolarını öz kaynak finansmanı ile güçlendirilmesine önem veriyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında 23 şirket halka arz oldu.

"HALKIMIZIN BU ŞİRKETLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ"

Halkımızın bu şirketlerimize sahip çıkacağına inanıyoruz. Türk Lirası cinsi varlıkların cazibesini artıracak uygulamalar geliştiriyoruz. Kamuoyuyla 12 Mart'ta paylaştığımız ekonomi reform programını tüm paydaşlarının sıkı bir işbirliği ile çalışmasıyla hayata geçiriyoruz. Haziran ayı sonuna kadar tamamlanma süresi koyduğumuz 35 eylem başlığından 31'i bitmiş durumdadır. İlk yarı yıl için öngördüğümüz eylemleri başarıyla tamamladık."







