Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son 1 yılın değerlendirmesi Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarın son 1 yılının değerlendirmesini yaptı.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabine sona erdi.

2 saat 45 dakika süren toplantı sona erdi.

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olması, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9'uncu Yargı Paketi ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirleri görüşüldü.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkes çabaları ve sokak köpekleri hakkında hazırlanan yasa teklifi ile ilgili konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son 1 yılın değerlendirmesi

1 yılın değerlendirmesinin de yapıldığı kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

18 kez sandıkta hesap verdik, hepsinde ibra olduk. Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz.

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Reform irademizin somut sembolü olacak hazırlıkların içindeyiz. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla beklentileri karşılayacağız. Mülkün temeli olan adaletin etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz.

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Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Toplam ödeme 42 milyar lirayı buluyor.

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