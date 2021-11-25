Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına karşı şiddeti inşallah tamamen ortadan kaldıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"İNŞALLAH KADINA ŞİDDETİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

"Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız. Kadına karşı şiddeti insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KADINA ŞİDDET AYNI ZAMANDA ANNEMİZİN, EŞİMİZİN, KIZIMIZIN ONURUNU KORUMANIN DA MÜCADELESİDİR"

"Aziz milletim… Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bu sorunun ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı, çabası ve mutabakatıyla mümkündür.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, en başta inancımızın, medeniyetimizin, değerlerimizin karşısında durduğu bu sorunun tamamen ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyorum."