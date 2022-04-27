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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi mesajında "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun" dedi.
    • 27.04.2022 - 22:12
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

    Müslüman alemi tarafından coşku ile beklenen Kadir gecesi, bugün eda ediliyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

    "Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun"

    Erdoğan, mesajında "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyor, Rabbimden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine; rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini niyaz ediyorum. Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kadir Gecesi mesajı #1


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