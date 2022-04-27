Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi mesajında "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun" dedi.

Müslüman alemi tarafından coşku ile beklenen Kadir gecesi, bugün eda ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

"Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun"

Erdoğan, mesajında "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyor, Rabbimden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine; rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini niyaz ediyorum. Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.