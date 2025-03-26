Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Müslüman alemi tarafından coşku ile beklenen Kadir gecesi, bugün eda ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

"GECEMİZ MÜBAREK OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin milletimiz, âlem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Gecemiz mübarek olsun.