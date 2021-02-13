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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden İBB eski başkanı Kadir Topbaş için bir başsağlığı mesajı yayınladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.02.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 17:14
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    Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören 76 yaşındaki eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'tan kötü haber geldi.

    Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

    KADİR TOPBAŞ, KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

    Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş'ın vefatına ilişkin bir başsağlığı mesajı yayınladı.

    "KADİR BEY'İN, İSTANBUL'A VE ÜLKEMİZE KATTIKLARINI UNUTMAYACAĞIZ"

    Erdoğan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.

    Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

    ERDOĞAN, YARIN CENAZEYE KATILACAK

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camisi’ndeki cenazesine katılacağı öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kadir Topbaş için taziye mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kadir Topbaş için taziye mesajı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kadir Topbaş için taziye mesajı #3

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