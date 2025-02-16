Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kahtalı Mıçe' için taziye mesajı

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"Kahtalı Mıçe" lakabıyla tanınan 74 yaşındaki ses sanatçısı Mustafa Aslan, Antalya'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı için bir taziye mesajı paylaştı.

Kahtalı Mıçe'ye Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçının ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

"DEĞERLİ SANATÇIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başsağlığı mesajı şöyle:

Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu’muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1951 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğdu. Yörede Mustafa'nın kısaltılması olarak kullanılan 'Mıçe' nedeniyle bu lakabı alan Kahtalı, ilkokulu Kahta Kubilay İlkokulu'nda okudu.

Çocukluğunda, çoğunlukla pamuk tarlasında çalışmaya gittiği için ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise dışardan sınavlara girerek aldı. 17 yaşından itibaren Kahta'da düğün ve konserlerde türküler söylemeye başladı. 1975- 1985 yılları arasında albüme dökülemeyen ve resmi kayda geçmeyen albüm kayıtları yaptı.

1980 ihtilalinden sonra Kürtçe şarkı söylediği için 1 yıl cezaevinde kaldı. İlk albümü 'Kara Gözlüm'ü memleketi Adıyaman'da yaptıktan bir yıl sonra İstanbul'a giderek çıkardığı 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakaladı.

Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Mahsuni Şerif, Sami Kasap gibi sanatçıların parçalarını da seslendiren Kahtalı'nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu var. 'Aslan' olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla 'Kahtalı' olarak değiştirdi.

BIRAKTIĞI ESERLERİ

Sanatçının ablümleri ve yaptığı yıllar şöyle:

"Kara Gözlüm (1985), Gurbet Kuşu (1986), Dilek Dağı (1987), Dünden Bugüne Gazellerimiz (1988), Acı Günlerim (1989), Tanımaz Olaydım-Son Günlerde (1991), Böyle Olur mu-Nerdesin (1993), Şu Gurbetin Garibiyim (1995), Dön Babom-Çıkalım Nemrut Dağına (1996), Adaklar Ettim-Zelğo Can (1997), Damımıza Kar Yağdı (1999), Usta ile Çırak (2002), Tık Dedi (2003), Ben Adamı Gözlerinden Tanırım (Şiirler) (2003), Düğünümüz Şen Ola-Mıçe Babo (2006), Siz Gidin Biz Geloğ-Komşu Naile (2009), Bir Peru Gördüm-Edi Bese (2013), Yıllar Sensiz Geçiyor (2016), Tencere Dibin Kara (2023)"