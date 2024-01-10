Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu görevlilerine 'uygulama' eleştirisi: Zafiyet oluşturuyor MİT 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerinin sık kullandığı yabancı mesajlaşma uygulamaları için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

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ensonhaber.com

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. yılı kutlandı.

MİT'in 97. kuruluş yıl dönümü kapsamında ise etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın konuşmalarının adından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davetlilere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin terör mücadelesinden İsrail'in soykırımına kadar değindiği açıklamalarında, bir kısım daha dikkat çekti.

Kamu görevlilerinin mesajlaşma uygulaması kullanımı

Bu konu ise kamu görevlilerinin, yabancı mesajlaşma uygulamalarını sık kullanmaları oldu.

"Zafiyet oluşturuyor" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya dair harekete geçilmesi yönünde görüş belirtti.

"Uygulamalarda resmi kurumlarımıza ait belgeler paylaşılıyor"

Bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte, yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımı da arttı. Söz konusu uygulamalardan resmi kurumlarımıza ait birçok bilgi, belge maalesef paylaşılıyor. Bu durumun bilgi güvenliği açısından ciddi bir zafiyet oluşturduğu açıktır.

"Devletimizin harekete geçmesi gerek"

Avrupa ülkelerinde son dönemlerde bu uygulamaların kullanımı konusunda çeşitli kısıtlamaları hayata geçirdiklerini görmekteyiz. Bu konuda devletimizin artık harekete geçmesi gerektiği inancındayım.

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