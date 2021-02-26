Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul için, ne CHP'nin ne de İBB'nin bu projeyi anlamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii'nde cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kanal İstanbul için söylediği "İnadına yapacağız." sözüne de açıklık getirdi.

"İSTANBUL'A BİR GÜZELLİK KAZANDIRACAĞIZ"

Erdoğan, "Şu anda başta Çevre Şehircilik, Ulaştırma Bakanlığımız olsun her türlü adımı atmış durumdayız. Ne bundan ana muhalefet ne de İstanbul Büyükşehir anlar. Bu benim ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemime dayanan projedir. Biz hizmet etmek istiyoruz, Boğaz'ın ne tür tehditler altında olduğunu benim halkım iyi biliyor. Hala ana muhalefet yaptırmayız, istemezük, hiçbir şeyleri yok. Bir sel afeti oldu İzmir ne hale geldi gördünüz. Tedbirleri yok, attıkları adım yok.

İstanbul'da çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin, bu çöpler niye kaldırılmıyor? İstanbul halkı eski Türkiye özlemine mi dönecek. İnadına ifadesini İstanbul'a bir güzellik kazandıracağız, çılgın projemizdir, alternatifleriyle hazırdır. Biz bunu Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz, Avrupa bunu hayran hayran izleyecek. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor." dedi.

Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması VİDEO