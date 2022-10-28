Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul çalışmalarının yakında başlayacağını belirterek "Yeni enerjilerin müjdesini yakında paylaşacağız" dedi.

"Kanal İstanbul" projesi ile Türkiye, deniz yolu alanında devrim niteliğinde bir atılımı gerçekleştirmiş olacak.

Muhalefetin özellikle karşı çıktığı bu proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asla geri adım atmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda Kanal İstanbul ile ilgili bir mesaj verdi.

"Kanal İstanbul'un çalışmaları yakında başlayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmaların yakın bir zamanda başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Muhalefet Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Şimdiye kadar her atılan adıma karşı çıkıyorlar, dikili taşınız yok. Yapacağız, bak köprünün temelini attık Kanal İstanbul'da. Şu anda o yürüyor.

İnşallah yakında da Kanal İstanbul çalışmaları başlayacak. İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız, Kanal İstanbul'la. Bu muhalefetin kafası basmaz, anlamaz bunları anlamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı

"Yakında yeni enerjilerin müjdesini paylaşacağız"

Ayrıca Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni enerjilerin müjdesini paylaşacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasına şu sözlerle devam etti:



"Ülkemizi salgın ve savaşta sarsılan dünyanın yeni üretim ve tedarik merkezi haline getirecek altyapıyı kurduk, büyütüyoruz. Enerji toplam kurulu gücümüzü 31 bin 845 megawattan 101 bin 518 megawata yükselttik.

Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik. İnşallah yakında yeni enerjilerin müjdesini paylaşacağız.

Yerli ve yenilenebilir enerjilerde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltıyoruz. Sayın Putin'in açıklamalarını duydunuz, inşallah Rusya'dan doğalgazı TürkAkım olarak Türkiye'den dağıtımını Avrupa'ya yapacağız."



