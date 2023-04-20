Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Karadeniz doğalgazı" paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.23'te yaptığı paylaşımında "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber Türkiye, enerji sektöründe bağımsızlık yolunda atılan adımların bugün meyvesini veriyor. Türkiye'nin kurduğu dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin karaya taşınması başlıyor. İlk faz üretim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bu akşam 20.23'te karaya ulaştırılacak. Bu tarihi anlara saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir paylaşımda bulundu. "Karadeniz doğalgazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluş tarihine atfen saat 19.23'te yaptığı paylaşımda, "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesini kullandı. Paylaşımdaki videoda, gazın bulunma aşamasından bugüne kadar geçen sürede yürütülen çalışmalardan kesitler yer aldı.