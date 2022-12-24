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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız."
- 24.12.2022 - 14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız."