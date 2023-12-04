Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da açıklamalar Katar Emiri Al Sani ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye daha çok insani yardım götüreceklerini, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerektiğini belirtti.

AA & Ensonhaber

Orta Doğu, İsrail'in saldırganlığı ve ABD'nin başını çektiği batılı devletlerin desteği ile yeni bir savaşa sürükleniyor.

7 Ekim'deki Hamas baskınını bahane eden İsrail, Gazze'de adeta soykırım, işgal ve zorunlu göç ile Filistinlileri bölgeden çıkarmak istiyor.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde çatışmaların başladığı günden beri tüm diplomatik kanalları kullanarak sivil katliamın durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için hem ABD ve diğer batılı ülkelerle, hem de Arap-İslam ülkeleriyle görüşmeleri artırarak devam ettiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Gazze'yi görüştü

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü.

Görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ele alındı.

"İsrail, savaş suçlarının hesabını vermeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

"Gazze'ye yardımlarımız artarak devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti.

Görüşmede Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi.