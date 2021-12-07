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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'daki Türk üssüne ziyaret

    Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.12.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 15:54
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'daki Türk üssüne ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Doha'da bir araya geldi.

    İki ismin baş başa görüşmesinin ardından yeni anlaşmalara imza atıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreni sonrası Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.

    Erdoğan'ın ziyaret sırasındaki açıklamaları:

    "Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz.

    Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz."

    AYRINTILAR GELECEK...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Katar daki Türk üssüne ziyaret #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Katar daki Türk üssüne ziyaret #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Katar daki Türk üssüne ziyaret #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Katar daki Türk üssüne ziyaret #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Katar daki Türk üssüne ziyaret #5

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