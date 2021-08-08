Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulundu.

Balıkesir’de, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Çevre yolu üzerinde Edremit istikametine seyir halinde olan Kerem Başol idaresindeki yolcu otobüsü, saat 04.40 sıralarında yoldan çıktı.

Hakimiyetini kaybeden araç 15 vatandaşımıza mezar oldu.

Yaşanan acı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

BALIKESİR'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERE BAŞSAĞLIĞI

Erdoğan mesajında, kazaya yönelik soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

"BU SÜRECİN YAKINDAN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim."