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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kazım Karabekir' paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında Kazım Karabekir'i vefatının 73'üncü yılında saygıyla ve rahmetle yad ettiğini belirtti.
    • AA
    • 26.01.2021 - 19:13
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 19:14
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kazım Karabekir' paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Kazım Karabekir Paşa'yı ölüm yıl dönümünde andı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir'in kol kanat gerdiği çocukların kendisine hediye ettiği "Yetimlerin Babası" yazılı 100 yıllık portresini paylaştı.

    "ECDADIMIZIN SAHİP OLDUĞU ANLAYIŞ..."

    Erdoğan paylaşımına, "Ecdadımızın sahip olduğu anlayış, bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yaşatılmaya devam ediyor." ifadelerini ekledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kazım Karabekir paylaşımı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kazım Karabekir paylaşımı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kazım Karabekir paylaşımı #3

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