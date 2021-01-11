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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na dava

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na dava

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.
    • AA
    • 11.01.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 15:46
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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