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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.
- AA
- 11.01.2021 - 15:38
- Güncelleme : 11.01.2021 - 15:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.