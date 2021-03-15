Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi evinde kahvesini yudumlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'korkak ve bitik' olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Gençlere seslenen Erdoğan, 15 Temmuz gecesi üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Kılıçdaroğu'nun 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi kaçarak Bakırköy'de geceyi televizyon karşısında kahve içerek geçirdiğini hatırlatan Erdoğan, darbeye karşı koymanın yürek istediğini söyledi.

"KORKAKSIN, BİTİKSİN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Hayatın korkaklıkla geçmiş. Korkaksın, bitiksin. Bu işler korkakların işi değil. Bu yürek ister, yürek. Sandalda kürek değil, yürek ister yürek. Hamd olsun, bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Bununla kalmadık, ülkemizin şahlanışının altyapısını da kurduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Korkak VİDEO