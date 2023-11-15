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CHP'de genel seçimlerin ardından başlayan kaos, kurultayda son bulmuştu.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu devri geçtiğimiz haftalarda sona erdi.

13,5 yıldır CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra ne yapacağı merak konusu oldu.

Kılıçdaroğlu ofis açıyor

Kılıçdaroğlu'nun bu süreçten sonra da siyaseti bırakmayacağı, Ankara ve İstanbul'da ofis açacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun bu çalışma ofislerinde CHP'ye üst akıl olarak görüşlerini ileteceği ve böylelikle partide bir denge gözü olmayı amaçladığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'na mutfak göndermesi

Ofis açacağı öğrenilen Kılıçdaroğlu'na ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mutfak göndermesi geldi.

"İnşallah mutfağı da unutmamıştır"

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Ofis açmış sanırım, inşallah mutfağı da unutmamıştır." ifadelerini kullandı.

"5-6 ay öncesine kadar yere göğe sığdıramıyorlardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan göndermesinde şu ifadeleri kullandı:

Bugün recmettikleri genel başkanları ofis açmış. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır. 5-6 ay öncesine kadar yere göğe sığdıramayanlar da bunlardan başkası değildir. Kimin kime ihanet ettiği bizim meselemiz değildir. Cumhurbaşkanı adaylarını günah keçisi ilan etmelerindeki çelişki de bizi ilgilendirmez. Bugün o koltukta oturanın çarkçı olması da bizi alakadar etmez. Orakları ile kendi aralarında açıklığa kavuşturmaları gereken hususlardır. Bize düşen o hançerleri milletimize saplamalarının önüne geçmektir. Milletimiz tercihi ile buna zaten izin vermedi. Seçimde bunu bir adım daha öteye taşıyacağız.