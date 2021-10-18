Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları hedef alarak yaptığı "Kurumları şahsın ahırına çevirenler elbette hesap verecek" ifadeleri büyük tepki toplamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'SUÇ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin vesayet sistemi zihniyetine sahip olduğunu söyleyerek, Kılıçdaroğlu'nun tehdidinin suç olduğunu vurgulamıştı.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, konuyu yargıya taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN DE İŞLEM YAPILMASI İSTENDİ

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi.

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