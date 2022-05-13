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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakkında yaptığı açıklamaları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
    • 13.05.2022 - 18:35
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 18:47
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor.

    Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na yönelik birçok eleştirisi, ahlaki sınırların dışına çıkarak hakaret ve aşağılamaya ulaşıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu söylemlere karşı hukuk yolunu kullanarak hakkını arıyor.

    Şimdiye kadar sayısız kez Kılıçdaroğu'nu tazminata mahkum eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatları aracılığı ile yeni bir dava açtı.

    500 bin liralık manevi tazminat davası

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kemal Kılıçdaroğlu na tazminat davası #1


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