Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı

Kentsel Dönüşüm çalışmalarına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

Son zamanlarda yaşanan sel felaketi de dahil olmak üzere, konutların afete dayanıklı olarak ve bir plan kapsamında inşa edilmesinin önemi bir kez daha hatırlandı.

Eski ve doğal afetlere dayanıklı olmayan yapıların dönüşümü için çalışmalara hız verildi.

Özellikle beklenen büyük İstanbul depreminde insan hatasının doğurabileceği maddi kayıp ve can kayıplarının önüne geçebilmek için birçok bölgede dayanıklı yapılar inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımla, 'Büyük Deprem Dönüşümü Hareketinin’ kararlıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz."

KONUTLARIN 100 BİNİ İSTANBUL'DA

Devam eden çalışmalara ilişkin bilgilerin de yer aldığı paylaşımda, 81 ilin 922 ilçesinde 300 bin konutun dönüşümüne yönelik çalışmaların yürütüldüğü, bu konutların 100 bininin İstanbul’da bulunduğu belirtildi.

YATIRIM BEDELİ 90 MİLYAR LİRA

Projelerin yatırım bedelinin 90 milyar lira olduğu vurgulandı. Yapılan millet bahçeleri ile bir yandan oluşturulan ekolojik koridorlar ile şehirlere nefes aldırılırken diğer yandan olası afet durumunda toplanma alanlarının oluşturulduğuna dikkat çekildi.

SOSYAL KONUT SAYISI 2 BUÇUK MİLYON

Bugüne kadar tamamlanan kentsel dönüşüm ve sosyal konut sayısı 2 buçuk milyon olarak açıklandı.

Böylelikle 10 milyon vatandaşın can ve mal güvenliğinin teminat altına alındığı belirtildi.

150 BİN SOSYAL KONUT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan konutlar ve yapı denetim sistemi ile ülkedeki binaların yüzde 55’inin güvenli hale getirildiği, 150 bin sosyal konut için ise çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

KÖY EVLERİ VE AHIRLAR YAPILACAK

Depremlerden ve selden zarar gören illerde ise konut inşa süreci devam ediyor.

Elazığ’da 24 bin 83, Malatya’da 6 bin 262, İzmir’de 5 bin 93, Giresun’da 619, Rize’de ise 378 konut inşa edilecek.

Ayrıca Elazığ, Malatya, Bingöl, Giresun, Manisa, Van, Adıyaman, Afyon, Erzurum, Çanakkale, İzmir, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Rize ve Antalya’da afetten etkilenen bölgelerde 9 bin 478 köy evi ile 3 bin 767 ahır yapılacak.