Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi: 'Yarısı Bizden' Kampanyası Gaziosmanpaşa'da anahtar teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdelerine bir yenisini daha ekledi. Erdoğan, kentsel dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağını açıkladı.

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Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana tarihinin en büyük deprem felaketi ile mücadele ediyor.

11 ilde hummalı çalışmalar yürütülürken, söz verildiği gibi 1 yılda tamamlanması planlanan afet konutları için de temeller atıldı.

Yapılan çalışmalar kentsel dönüşüm projelerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kentsel dönüşüm seferberliği

Özellikle olası büyük bir depremin beklendiği İstanbul'da kentsel dönüşüm için büyük bir seferberlik başladı.

Kentlerin güvenli olması kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ederken yapılan projelerinde sonuna gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıkladığı bir yıl boyunca vatandaşlarımızdan doğalgaz ücreti alınmayacağı müjdesinin ardından bir müjde daha açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili 'Yarısı Bizden' Kampanyası'nı duyurdu.

Maliyetin yarısı devletten

İstanbul'da 1,5 milyon konut yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100 metrekare 2+1 daireye 750 bin TL'ye kadar, 3+1'de 900 bin TL'ye kadar maliyeti biz karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Kalan borcun vadeli bir şekilde ödenebileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek.Yüzde 10'u peşin ödenen 750 binlik borçlanma için 5625 lira taksit, 900 bin lira için 6750 lira taksit olacak. Cebinde birikmiş parası olmayan vatandaş bile katkıyla uygun şartlarda borçlanacak. Evini kendisi dönüştürmek isteyenlere de 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı sağlıyoruz.

İstanbul'da kira yardımı artırıldı

İstanbul'da vatandaşlara ödenecek kira yardımının da artırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz." müjdesi verdi.

"En az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmak olacağız"

Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: