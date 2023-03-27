6 Şubat deprem felaketinden sonra başlayan depremzedelerin kalıcı konut ihtiyacını karşılayacak temel atma törenleri devam ediyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu 11 il içinde en çok yıkıma uğrayanlardan biri olan Adıyaman'da yapılan temel atma törenine katıldı.
Tören sonrası depremzedelerle iftarını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında normalleşene kadar Adıyaman'ın yanında olduklarını vurguladı.
"Kentsel dönüşüm çabalarımızın engellenmesine göz yummayacağız"
Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Çok zorlukla karşılaştığımız kentsel dönüşüm projelerinde de artık daha kararlı davranacağız.
Ne birilerinin aşırı taleplerinin, ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin, kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yummayacağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın bir kez daha başı sağ olsun. Bir yardımlaşma ayı olan Ramazan- Şerif'i deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için vesile haline getirmek istiyoruz. Ramazan'ı buruk geçirmemeniz adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
Tam bir seferberlik ruhuyla bu zor günlerinden üstesinden hep birlikte geleceğiz. Devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra belediyelerimizim tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Adıyaman'ı toplam 53 belediyemizle kardeş kıldık. Her alanda sizlerin yanında olacak.
Deprem bölgesinde hayat tamamen normalleşene kadar belediyelerimiz faaliyetlerine devam edecek. Sizleri yalnız bırakmayacak, burada yürütülen çalışmaları takip etmeyi sürdüreceğiz.