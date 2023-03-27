Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşümde kararlılık mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin, kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yummayacağız." dedi.

AA & Ensonhaber

6 Şubat deprem felaketinden sonra başlayan depremzedelerin kalıcı konut ihtiyacını karşılayacak temel atma törenleri devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu 11 il içinde en çok yıkıma uğrayanlardan biri olan Adıyaman'da yapılan temel atma törenine katıldı.

Tören sonrası depremzedelerle iftarını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında normalleşene kadar Adıyaman'ın yanında olduklarını vurguladı.

"Kentsel dönüşüm çabalarımızın engellenmesine göz yummayacağız"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Çok zorlukla karşılaştığımız kentsel dönüşüm projelerinde de artık daha kararlı davranacağız.



Ne birilerinin aşırı taleplerinin, ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin, kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yummayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: