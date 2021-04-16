Kemal Kılıçdaroğlu'nun patates-soğan dağıtılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alıştık artık bunun bu tür rahatsızlıklarına. Biz işimizi biliyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle otel ve lokantaların sebze talebinin azalmasından dolayı patates ve soğan üreticinin elinde kalmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticinin elinde kalan tonlarca patates ve soğanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla satın alarak, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başladı.

Ana muhalefet partisi liderinden bu dağıtıma hemen tepki geldi.

2 AY ARAYLA FARKLI GÖRÜŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi patates dağıtıyor. Şu akla bakın, şu mantığa bakın." dedi.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 ay önce sarf ettiği sözler, bu tepkisiyle çelişmiş oldu.

Kılıçdaroğlu, daha önce "Sen patates üreticilerine soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na patates-soğan cevabı VİDEO

"KILIÇDAROĞLU'NU ARTIK TANIMIŞSINIZDIR"

Konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kemal Kılıçdaroğlu’nu artık tanımışsınızdır. Bir önceki açıklamada farklı, bir sonraki açıklamada daha farklı. Bay Kemal biz seni artık tanıdık, biliyoruz. Benim çiftçimin elinde soğan patates kaldıysa, ki bunu da il başkanları toplantıda başkanlarım söyledi. Şu anda çeltik noktasında Trakya’da sıkıntımız var dediler.





"BİZ İŞİMİZİ BİLİYORUZ"

Çeltikte 3 ayrı çeşit vardı, çeltik çiftçimizin elinde kalmasın dedik. Patates ve soğan da ellerinde kalmayacak, alacağız. Çeltik hibe olarak dağıtılmadı, patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik ve kararı bu şekilde verdik. Ama nedense Bay Kemal rahatsız oldu. Alıştık artık bunun bu tür rahatsızlıklarına. Biz işimizi biliyoruz, görevimizi biliyoruz. Bunların yalanlarına da hiç ilgi duymadan yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Çiftçinin elinde kalan patates hakkında 2 farklı Kılıçdaroğlu görüşü