Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe 10 tane soru sordu. Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan soruları samimiyetle cevaplamasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevaplaması için 10 tane soru yöneltti.

Kılıçdaroğlu'na ülke içi ve dünya ile ilgili çeşitli sorular soran Erdoğan, CHP liderinin hepsini samimiyetle cevaplamasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu sorular şu şekilde:

"1- PKK’dan YPG’ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, DHKP-C’den TİKKO’ya FETÖ’den DEAŞ’a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantılarını, medya destekçileri, yurt dışındaki bağlantılarını lanetliyor mu lanetleniyor mu?

2- Türkye'nin PKK-YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?

3- İsveç ve Finlandiya'ya karşı kendi devletinin izlediği politikanın yanında mı, değil mi?

4- Akdeniz ve Ege'de, sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında Türkiye'nin yanında mı, değil mi?

5- Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşın sürdürdüğümüz mücadeleye ilkesel düzeyde destek veriyor mu?

6- mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp, siyasi ülkenin ve milletin çıkarları üzerinden yürütmeye var mı?

7- Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine, kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi?

8- Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri sembolleri birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

9- Partisi içinde her türden terör destekçisini, tacizciyi, tecavüzcüyü, hırsızı tasfiye etmeyi düşünüyor mu?

10- Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Olmayacak mı?"

Ayrıntılar gelecek...