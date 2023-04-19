Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '200 milyar dolar' yanıtı Denizli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye 200 milyar dolar temiz para getireceğim' vaadini eleştirerek "Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı sana para versin" dedi.

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Türkiye'de tek bir gündem var; Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri...

Bir süre önce adayların netleşmesiyle ittifaklarda yaşanan hareketlilik büyük bir heyecana neden olurken, partilerin çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Denizli'de.

Denizlilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye 200 milyar dolar temiz para getireceğim' vaadini eleştirdi.

"Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı"

"Bir gün şu kadar para getireceğim diyor, bir gün sosyal medya gerçeklerine inanıyor" diyerek tepki gösteren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bay bay Kemal bu 200 milyar doları getirdin de nereye boca ettin? Nerede bu para? İnanıyor musunuz bu adama? Madem getirsin hadi söyle bakalım yerini, hayatı yalan bu adamın. 200 milyar dolardan bahsediyor.



Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı sana para versin? Sen kimi burada aptal yerine koyuyorsun? Halkım 14 Mayıs'ta sana gereken dersi verecek.



Biz hiç hayal satmadık. Ülkemize 21 yılda 3,5 trilyon dolar yatırıma kavuşturduk. Bay bay Kemal laf ola beri gele yok. Bu başarılara ulaşmak öyle kolay olmadı. Hiçbir engelin bizi engellemesine izin vermedik. Yeni bir yol ayrımının arifesindeyiz. 14 Mayıs bay bay Kemal'in ve yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak. Adayların hepsi sizin kantarınıza çıkıyor. Gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza çok inanıyorum. Türkiye yüzyılını kime emanet edersiniz?

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"Gelince SİHA'larımızı İHA'larımızı satacaklarmış, sen kimsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bugün sizlerle bir araya gelerek çifte bayram yapıyoruz.



6'lı masa önce bölücü örgütün partisiyle 7'li oldu, sonra iki belediye başkanını daha eklediler ne oldu 9. Bay bay Kemal'i nihayet aday yaptılar. PKK ve FETÖ yöneticileri bu isme destek vermek için saklandıkları inlerinden başlarını çıkardılar.



SİHA'larımız İHA'larımız onları o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince işte bu İHA'ları SİHA'ları satacaklarmış. Sen kimsin, neyi satıyorsun? Önce kendine gel. Bunların savunma sanayi diye bir derdi yok. İşte TCG Anadolu'yu 30 bin kişiden fazla insan ziyaret etti. Seviniyorlar, mutlulukları var. Ama maalesef bu mutluluğa tahammül edemeyenler var. Adaylığımızı zaten aylar öncesinden ilan etmiştik. Milletimizin huzuruna elimiz boş çıkmadık.

"Bayramın ilk günü müjdemiz olacak"

Tüm bu hazırlıkları yürütürken, deprem bölgesini ihmal etmedik. Bakanlarımız gece gündüz sahada. Biz de tüm illerimizi ziyaret ettik. Çalışmaların her adımını bizzat yerinde gördüm. Amacımız 319 bini 1 yıl içerisinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaprak şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak. Devletimizin gücü ile bu hedefe ulaşacağız. Bayramın ikinci günü ilk köy evlerini teslim edeceğiz. Ülke genelinden afete karşı tüm projeleri yönetiyoruz. Bayramın ilk günü İstanbul'da bununla ilgili müjdemiz olacak.

"CHP, LGBT'leri destekleyebilir, bunlar da aile kutsiyeti diye bir şey yok"

CHP LGBT'leri destekleyebilir, terör örgütünün uzantısı HDP ile birlikte LGBT'yi destekleyebilir. Bunlar da aile kutsiyeti diye bir şey yok. Dünyada ve ülkemizde aile kurumumuzu yıkmaya yönelik kampanyalar hız kazandı. Bu tehditlere karşı tedbirlerle koruyacağız. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynaklarla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile kalkanı modeliyle ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. İlk müjdemiz ev hanımlarına, emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin 3'te birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı ile daha erken emekli olmalarını sağlayacağız.



İkinci müjdemiz gençlerimize, evlenmelerine kadar destek vereceğiz. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yıl ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira kredi vereceğiz. Böylece gençlerimiz kolayca yuvalarını kurabilecek. Üçüncü müjdemiz ailenin tüm fertlerine her ailede en az bir kişinin istihdam edilmesini sağlayacağız. Gerekirse sigorta primini gerekirse maaşının bir kısmını biz karşılayacağız.

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