Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '300 milyar dolar' yanıtı: Sana kim güvenir Şanlıurfa'da depremzedelerle iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye 300 milyar dolar temiz para getireceğim' vaadine değindi.

AA & Ensonhaber

Türkiye'de tek bir gündem var; Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri...

Bir süre önce adayların netleşmesiyle ittifaklarda yaşanan hareketlilik büyük bir heyecana neden olurken, bir yandan da depremzedelerin yaraları sarılıyor..

Bu kapsamda Şanlıurfa'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerle iftar programında bir araya geldi..

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerine değindi.

"Sana kim güvenir de 300 milyar dolar verir, bunlar tefeciliğe soyundu"

Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF git yalvar yakar değil. Onlar bize gelebilir miyiz diyecekler" açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bay Kemal İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş? Ya sana kim güvenir de böyle bir parayı verir. Açık açık da söylüyor. Demek ki, bunlar tefeciliğe soyundu. Başka izahı yok.

"Daha dur bakalım seçim mi kazandın?!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Asırlık hizmetleri 20 yıla sığdırdığımız bu başarının arkasında güçlü bir yönetim, güçlü bir siyasi irade vardır. Ülkemizin kaynaklarını tefecilere, çetelere, bir avuç elite, elinde viski kadehiyle ahkam kesen seçkinlere yedirmeme kararlılığımız var. Bay Bay Kemal ne diyor, 'İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş.' Nerede bu para? Nasıl getiriyorsun? Yahu sana kim güvenir de böyle bir parayı verir? Açık açık da söylüyor. Demek ki bunlar tefeciliğe soyundu, başka bunun izahı yok. Daha dur bakalım, seçim mi kazandın? Ne oldu da böyle bir parayı getiriyorsun?

"Milletimizin başına bela olan eli kanlı canileri tasfiye etme cesaretimiz var"