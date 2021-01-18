Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de patlak veren taciz, tecavüz ve hırsızlık skandallarıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala sessiz kaldığına dikkat çekti.

AK Parti il kongrelerine İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; CHP'de yaşanan taciz, tecavüz ve hırsızlık olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaşananları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olaylar karşısında sessiz kaldığına değindi.

"ÜZERİNİ ÖRTÜP GÜÇLERİNİ KORUMAK İSTİYORLAR"

CHP'nin söz konusu olayların üstünü örtme çabası içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz 18 yılda Türkiye'nin kalkınması yolunda büyük mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz kazanımlara göz dikenlerin pervasızlıkları artıyor. Kendi partilerinin bünyesini örümcek ağı gibi saran taciz, tecavüz, hırsızlığın üzerini öreterek güçlerini korumak isteyenleri milletimiz çok iyi görüyor.

"KILIÇDAROĞLU 56 GÜNDÜR SESSİZ"

CHP'nin başındaki zat 56 gündür sessiz. Niye konuşmuyor? Neden bunlarla ilgili işlem yapmıyor? Biz bu saldırıların önünü milletimize doğruları anlatarak kesmezsen işin nereye varacağını göremeyiz. Karşımızdakiler milletimize sürekli yalan, iftira ve çarpıtmalarla giderken biz parti binalarında oturursak o mermer delinir."

Erdoğan : CHP'nin başındaki zat, taciz ve tecavüz olaylarına 56 gündür sessiz