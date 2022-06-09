Kılıçdaroğlu’nun Alevi olması nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mezhebinden ötürü birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa yanında oluruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimler için Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

İyi Partili Oral'ın sözlerine gönderme yaptı

Millet İttifakı'ndaki adaylık bilmecesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Partili Halil İbrahim Oral'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik ayrımcı sözlerine atıfta bulundu.

"Mezhebinden ötürü aba altından sopa gösterenlere karşı senin yanında oluruz"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasına yönelik tartışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mezhebinden ötürü birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa, her mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında oluruz Bay Kemal"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Aba altından sopa gösteriyorlarsa yanında oluruz ViDEO

