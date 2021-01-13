Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Allah'ın verdiği havayı boşa tüketiyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongreleri'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu için CHP'de işlerin kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için Cumhurbaşkanlığını hazmedemediğini belirten Erdoğan, CHP Lideri'nin ettiği her lafla kendisinin Allah'ın verdiği havayı boşa tüketiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

BİZİ YORAN OMUZ OMUZA HAREKET ETMEMİZ GEREKENLERİN SERGİLEDİĞİ TAVIRLAR

Bizi de ne terör örgütlerinin alçaklıkları, ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranların oyunları ne de önümüze konulan tuzaklar yoruyor.



Hepsinin de üstesinden geldik, geliriz. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır.

Hizmet yolunda yapılan rekabet kaliteyi yükseltir.





CHP'Yİ MUHATAP ALMAK İSTEMİYORUZ

Söylem ve yöntemler ülkenin en büyük 2. partisinin merkezine yerleşmiştir. Biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz ancak öyle sözler söylüyor ve yapıyorlar ki, milletimize olan saygımız gereği hadlerini bildirmek mecburiyetinde kalıyoruz.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Allah'ın verdiği havayı boşa tüketiyorsun ViDEO



CHP TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI BÜYÜTTÜ

Mesela bu zihniyetin temsilcisi olan zat, dün yine bühtan üzerine bühtan sergiledi. Neymiş efendim, CHP Türkiye'yi büyütmüş. Gerçekten de CHP hep Türkiye'nin sorunlarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir.

KILIÇDAROĞLU, MEMLEKETİN HAYRINA TEK BİR İŞE OMUZ VERMEDİ

Bunu söyleyen kim? hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade ortaya koymamış, irade ortaya koymamış, SGK'yı batırmış, millet ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi.





YILLARCA DARBECİLERDEN CUMHURBAŞKANI SEÇMEYE ALIŞTILAR

Ve devam ediyor... 'Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz...' Asıl niyetini laf kalabalığı ile gizlemeye çalışıyor. Bunlar yıllarca darbecilerden cuntacılardan Cumhurbaşkanı seçmeye alıştılar.

KASETLE GÖREVE GELDİĞİ İÇİN HAZMEDEMİYOR

Hâlâ hazmedemiyorlar. Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihi ile göreve gelmelerini sığdıramıyorlar.

KENDİNCE HERKESİ ALDATMAYA ÇALIŞAN ZATIN SÖYLEDİKELRİ HÜKÜMSÜZDÜR

Cumhurbaşkanına verilen sorumluluklardan habersiz, aynı zamanda siyasi sıfata sahip olduğunu bilmeyen birisi, daha alfabenin A'sında çuvallamıştır.

Kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin zaten diğer söyledikleri hükümsüzdür.