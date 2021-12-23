Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şanlıurfa'da belediyeyi CHP'nin kazanması durumunda çiftçilere bedava elektrik sözü veren Kılıçdaroğlu'na: "Yapın oralarda elektriği bedava, elinizi tutan mı var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da çiftçilere bedava elektrik sözüne değindi.

"ELİNİZDEİ BELEDİYELERDE BEDAVA YAPSANIZA"

Erdoğan, "CHP Genel Başkanı malun geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'ya gitmiş. Meydanı boşbulunca esip gürlemiş. Sonra lafı tarıma getirip 'belediyeyi bize verin elektriği bedava verelim' demiş. Hadi Urfalı bu paravraları yutmadığı için belediyeleri bunlara vermedi. Peki Hatay gibi Adana gibi pek çok şehir bunların yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava, elinizi tutan mı var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik göndermesi VİDEO

"BELEDİYELERİN BUNUNLA NE ALAKASI VAR"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'Nun bu sözüne gelmeden önce başka sorunların olduğunu belirterek belediyelerin elektrik dağıtımı ile ilgisinin olmadığını söyledi.

Erdoğan, "Tabii burada önce çözülmesi gereken birkaç sorun var. İlk sorun belediyelerle elektriğin ilgisinin olmaması. Ne alakası var? Bu terbiyesizliktir. Elektrigi belediyeler mi veriyor? Elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı Enerji Bakanlığı'mızın koordinesinde, kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından yapılır. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması. Velev ki daha kendi şehirlerinin yolunu yapmaktan suyunu akıtmaktan CHP'li belediyelerde buna sıra bile gelmez." ifadelerini kullandı.