Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı seçimi için meydan okuyarak "Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza vizyonlarımızı yarıştıralım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Erdoğan, gündeminde Bartın'da yaşanan maden felaketi olsa da gündemin diğer ana başlıklarına da değindi.

Cumhurbaşkanı, salonu dolduran coşkulu partililerin tezahüratları arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'na sık sık yaptığı 'seçimlerde karşıma çık' meydan okumasını yineledi.

Salondaki coşkuyu bir anda ateşleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri şu şekilde:

"Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa çık karşıma!"

"İnşallah 2023'te bir kez daha eser siyaseti, yalan ve iftira siyasetine galabe çalacaktır.

Şimdi buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrı yapmak istiyrum.

Madem kendine güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsun öyleyse hodri meydan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Çık karşıma VİDEO

"Projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım"



Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin.

Yok eğer aday olmak istiyor ama birilerinin şantajına, kinine, tehdidine maruz kalıyorsan da korkma. AK Parti'nin ülkemizde 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, hukuk, özgürlük iklimi, her vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir.

"Sana kim engel oluyorsa omuz omuza mücadele edelim"

Hayallerinle özellikle arana engel koyanlar kimse söyle, onlarla omuz omuza mücadele edelim.

Gerekirse 6'lı masada görünen ortaklarını da masanın altındaki ortaklarını da birlikte ikna edelim. Şu hale bakar mısınız. Seçime nedereyse 7 ay kalmış ama ortada daha cumhurbaşkanı adayları yok."