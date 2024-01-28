Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Derdi sessiz sedasız koltuğuna geri dönmek Partisinin Eskişehir adaylarının tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye yüklendi. "CHP’nin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok" diyen Erdoğan, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna geri dönmek için çabaladığını ifade etti.

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ensonhaber.com

Yerel seçimler yaklaşırken, partilerin aday belirleme mesaisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de AK Parti'nin ilçe adaylarının tanıtım programında konuştu.

Büyükşehir Belediyesi adayı olarak İyi Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Nebi Hatipoğlu'nda karar kılınmıştı.

Yerel seçimlere ilişkin net mesajlar verdi

İlçe adaylarını birer birer açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerimize eser kazandırmak için sürekli kadrolarımızı, vizyonumuzu yeniliyoruz" dedi.

CHP'ye yüklendi

Konuşmasında CHP’ye de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti içerisinde yaşanan kavgalara ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdi genel başkanlık koltuğuna geri dönmek"

"CHP’nin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna geri dönmek için çabaladığını söyledi.

"Tamamı cehalet dolu sözlerle bize sataşmaya çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yönelik tepkisinde şunları kaydetti:

CHP'nin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka fikri olmayan bir zihniyete büründü. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan yarısı yanlış ama tamamı cehalet dolu sözlerle bize sataşmaya çalışıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz onlar küçük hırslarla siyaset oyunları oynuyorlar.

"Oradaki herkesin derdi kendi iktidar alanlarını korumak veya geri kazanmaktır"