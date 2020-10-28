Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Fransız uçaklarını satın' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'ya boykot çağrısında "Önce Fransız airbus'ları satsınlar da görelim" diyerek karşılık veren Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün kendi partisinin toplatısında yapmış olduğu "Fransa mallarına boykot çağrısına eleştirisi" vardı.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirisinde "Boykotu sen uygularsın, Saray sosyetesi uygular. Fransız uçakları var. Hemen satsın. Emine Hanım'ın 50 bin euroluk bir çantası var onu da Saray'ın bahçesinde yaksın." ifadelerini kullandı.

"SENDE ZERRE KADAR YÜREK YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sert tepki verdi.

Kılıçdaroğlu'nun siyasette yüreksiz olduğunu ifade eden Erdoğan "Dün Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sana siyasetçi demek için sokaktan binlerce şahit getirmek lazım. Sende o yürek varsa kalkarsın, siyasetçiysen benimle ilgili, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş. Biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirirler." dedi.

"SİZDE YAKILACAK ÇANTA ÇOK"

Çanta meselesine de değinen Erdoğan "Yakılacak çantalar arıyorsan sizde çok. Yanınızda beyaz Türkler çok. Onların yakacağı çantalar da vardır, o ayrı konu." şeklinde yanıt verdi.

"ZEKA YOKSUNU ADAM BUNLAR STRATEJİK ÜRÜN"

Fransız uçaklarını satın diyen Kılıçdaroğlu'nu düşük zekalı olduğunu niteleyen Erdoğan "Zeka yoksunu bir adamsın. Airbus'ları satmamızı istiyorsun. Onunla bunun ne alakası var? Birisi stratejik bir ürün ve bu sadece Fransa'nın da değil, zavallı, bunun ortakları arasında İngilizi var, İtalyan'ı var, Alman'ı var... Bundan bile senin haberin yok yahu! Bu kadar zavallısın. " ifadeleriyle cevap verdi.

"BU ADAMI İYİ TANIYIN CHP'LİLER"

Konuşmasını CHP'lilere seslenerek bitiren Erdoğan "CHP'ye gönül veren kardeşlerime diyorum ki iyi tanıyın bu adamı. Ülke için maalesef bu bir sıkıntı." sözleriyle noktaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Fransız uçaklarını satın eleştirisi İZLE