Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamalarının 2023 seçimlerine yönelik yalandan başka bir şey olmadığını belirten Erdoğan, "Benim milletim enayi değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kılmasının ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

Erdoğan’a, Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılara yönelik “Tamamını görevlerine iade edeceğiz” açıklamaları soruldu.

Yapılan açıklamaları 2023 seçimlerine yönelik yalandan başka bir şey olmadığını belirten Erdoğan, bu açıklamaların milleti ahmak yerine koymaktan başka bir şey olmadığını vurguladı.

"Ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok. Herhangi bir kazanılmış, edinilmiş, milletin verdiği bir yetki yok. Hakkı yok. Ama o durmadan yalan üstüne yalanlarına devam ediyor.

Bir defa, Türkiye bir hukuk devleti. Bu huku devletinin içerisinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kendinde kullanıyorsun? Bu ifadeler neyi getirir? Yani, ben şu anda yargıyım hem hakimim hem savcıyım ve gelince bunların hepsini serbest bırakacağım. Bu anlama gelmiyor mu? Böyle bir yetkisi var mı? Yok.

Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Şu anda KHK ile ilgili bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak, kandırmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK yanıtı VİDEO



"2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil"

Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti, şimdi su paraları nereye indirildi, çıkarıldı? Ücretlerde otobüs vs. sıkıntı. Bunların sözünü nasıl vermişlerdi seçim meydanlarında?

Bunların hepsi 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil. Hepsi yalan. Türkiye bir huku devletidir. Bu huku devletinin içerisinde de KHK'nın vermesi gereken kararları heralde siyasiler olarak böyle bir yetkiyi kullanamayız.

Hukuk devleti içerisinde hakimleri savcıların yetkisi onlara aittir. Siyasi, bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir. Benim milletim de kusura bakmayın, bu kadar enayi değildir."

Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti

Kılıçdaroğlu’nun TEKNOFEST ziyaretine ilişkin de açıklamalar yapan Erdoğan, şu sözleri kaydetti:

“Bu CHP’nin akşam başka sabah başka tablosu ortada. Bay Kemal maalesef partisinin içerisindeki milletvekillerine hakim değil. O da onlar gibi devamlı yalan üstüne yalan.

"İHA’lar hakkında dersini iyi çalışmamış"

Kendi milletvekilinin kalkıp SİHA’ları terör örgütleri ile mukayese ettiğini bilmiyor. Hatta orada gazeteciler de sordu TB2 TB3’ü. Bunlar nedir diyor. Haberi yok. Ve bu İHA’lar hakkında dersini iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun’a uğrayabildi.

Biz şu anda TB2, TB3, Akıncı tüm bunlarla ilgili çalışmalarımızı devamlı yapıyoruz. Allah rahmet etsin, Özdemir Bey’in sağlığında, bu işin kuruluşundan itibaren, oğul Bush’un ABD’de başkan olduğu zamanda, Türkiye’ye vermeleri gereken bu İHA’ları vermemişlerdi. Özdemir Bey, çocukları ile beraber hemen adımı attılar ve hemen İHA’ları üretmeye başladılar. Ardından SİHA’ları ürettiler. Şimdi de işte Akıncı’yı ürettiler. Ve bununla beraber Samsun’da meydan da görüyorsunuz savaş uçaklarına yönelik çalışmaları da var. Biz kendilerine özellikle Allah’tan muvaffakiyetler diliyoruz.

"BAYKAR başarılarının üzerine başarı katlıyor"

Artık Türkiye bu ürünleri ithal eden değil, tam aksine ihraç eden bir ülke durumuna geldi. Bu konuda BAYKAR gerçekten başarılarının üzerine başarı katlıyor. Ben bundan dolayı tabii kendileri ile iftihar ediyor. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Sadece BAYKAR değil başkaları da mühimmat noktasında birçok şeyler yapıyor. Bu mühimmatlar da çok önemli. Devlet olarak biz mühimmatları üreterek BAYKAR’a bu unsurları veren konumuna geldik. Şu an Türkiye görece geldiğimizde yüzde 20 yerli üretim yaparken şimdi bu yüzde 80’e çıktı."

“Türkiye varsa NATO güçlü”

30 Ağustos’ta NATO’nun yayınladığı sosyal medya mesajını değiştirmesi üzerine Erdoğan, “NATO daha sonra manevrasını yaptı her zaman olduğu gibi. Bu manevra ile birlikte de silindi. Türkiye ile beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Bu bir vaka zaten. Yunanistan’ın rahatsız olması veya Yunanistan’ın NATO’ya olumsuz bir yaklaşım sunması Türkiye-Yunanistan ilişiklerini Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Çünkü Türkiye’si bir NATO düşünülemez. Yunanistan’ın NATO içerisinde bir kıymeti harbiyesi yok. Türkiye varsa NATO güçlü, Türkiye yoksa NATO güçlü değil.” ifadelerini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ



